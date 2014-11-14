Андрэ Влчек

Антикоммунизм левых Запада

Почему западные левые ненавидят социалистические страны?

Впервые за многие столетия появляется надежда на мир свободный от западного империализма и колониализма. Все новые народы становятся хозяевами своих стран, развивают свою экономику, борятся с бедностью, болезнями и невежеством - этим наследием западного колониализма и дикого капитализма.

По всему Китаю развиваются современные, экологически ориентированные регионы, строятся города с огромными парками и спортивными сооружениями для их жителей, с детскими садами, современными городскими службами и невероятно дешевым и сверхсовременным городским транспортом.

В Латинской Америке когда-то беднейшие районы превращаются в культурные центры со сверхсовременными средствами сообщения вроде кабельных дорог между городскими агломерациями.

Несмотря на свой низкий в долларовом исчислении уровень доходов, Куба вошла в группу стран с "индексом очень высокого уровня развития" по шкале ООН. В эту группу входят и другие страны Латинской Америки с социалистическими правительствами - Чили и Аргентина.

Многое из того, что трудно было представить еще 10-20 лет назад, теперь считается нормальным. Президент Чили Мишель Башле была избран на второй срок. А во время прозападной диктатуры Пиночета, Мишле сидела в тюрьме, ее жестоко пытали. Ее отец, офицер верный Альенде, был убит. Сама Башле была выслана из страны и стала доктором в Восточной Германии. Теперь она руководит страной из того же дворца Ла Монеда, который когда-то разбомбили фашисты Пиночета. Ее страна с населением всего 18 миллионов - один из интеллектуальных центров западного полушария как и Аргентина, Бразилия и Уругвай. В Чили нет "чистого" социализма, но в в стране проводятся широкие социалистические реформы. И она стала настолько богатой, что десятки тысяч европейцев переселяются туда в поисках работы.

В Бразилии женщина, в прошлом партизанский командир, поднимает десятки миллионов бразильцев из бедности, превращая Бразилию, одну из столпов БРИК, в одну из наиболее важных и любимых стран мира. Интеллигенция, кинорежиссеры, писатели этой страны пробуждают веру в возможность создания лучшего мира.

Большие перемены социалистического направления идут в Южной Африке, где в прошлом безнадежные трущобы теперь полны жизни и надежды. Там строятся стадионы, торговые центры, спортивные сооружения, современные больницы и школы. Во многих отношениях социалистическая Южная Африка принадлежит к наиболее развитым странам мира, хотя и продолжает истытывать ужасные социальные проблемы. Но каждая из этих проблем открыто обсуждается, и впечатляющие инициативы правительства и общественных организаций продолжают двигать эту страну вперед.

Эритрея, Иран и Северная Корея продолжают сопротивляться эмбарго и запугиванию Запада. Эти народы полны решимости отстоять свою свободу развиваться как они этого хотят, невзирая на диктат стран, которые привыкли грабить и унижать их.

И Россия, могучая Россия, поставленная на колени гнусным правлением западной марионетки Ельцина, теперь стоит во весь рост как всегда на стороне прогрессивных народов всего мира. Она простила Кубе ее огромный долг и продолжает крепить союз с Венесуэлой, Бразилией, другими левыми странами. А, самое главное, Россия крепит свой великий союз с Китаем.

Никогда еще мир не был так близок к завоеванию свободы от западного империализма.

Но западные левые по большей части относятся к этому процессу с враждебностью. Для этого, видимо , есть ряд причин. Они чувствуют себя отставшими, испытывают чувство унижения от своего исторического поражения у себя дома. Более того, несмотря на излюбенную ими риторику и политкорректность, многие западные левые - шовинисты и даже расисты. Это отмечает ряд наблюдателей в Китае, России, Африке и Латинской Америке.

Для левой Запада характерна вера в то, что подлинная и политически корректная революция может прийти только из Европы или Северной Америки, что именно Запад должен осводить бедных азиатов, латинос и африканцев.

В их понимании Китайская революция не является "чистой." Им нет дела до того, что сотни миллионов китайцев теперь могут хорошо питаться, иметь приличное жилье, современную систему обслуживания и транспорта, получать хорошее образование. Кого это волнует? Ведь по мнению левых гуру Запада это не "настоящий коммунизм" и даже не социализм, как считают некоторые из них.

Не азиаты, а только западные мыслители в праве определять, что такое "коммунизм" и "социализм." Несколько лет назад я путешествовал по Венесуэле с одной очень известной западной интеллектуалкой, писавшей о событиях в Боливарийской республике и, надо признать, отлично писавшей. Как-то вечером, после пары кружек пива, мы заговорили о Китае.

- Я ненавижу Китай и не доверяю китайцам,- сказала она.

Я ответил, что был в Китае, получил самые лучшие впечатления об этой стране и уверен, что Китай является успешной социалистической, даже коммунистической страной. Моя собеседница стала возбужденно спорить со мной. Я спросил, бывала ли она в Китае. Она громко и четко ответила: "Моей ноги там не будет! Я ненавижу эту страну и этот народ!"

Я был поражен. Но, по крайней мере, она была предельно честна и не скрывала своих чувств. Зато в "прогрессивных кругах" Запада анти-китайский расизм проявляется только в их тенденциозной "аналитике". В открытую в нем не признаются. Он прячется под ширмой "объективной критики".

Часто эта критика начинается с вопроса "Вы можете представить, что случится с нашей планетой, если у каждого китайца будет свой автомобиль и телевизор как на Западе?" и кончается призывом не идеализировать китайцев, которые "не менее жестоки, чем мы и будут такими же империалистами".

В то время, как поразительная трансформация Китая в зажиточное социалистическое общество доказывает превосходство центрального планирования, западная левая бормочет что-то о "неправильном" социализме, что в Китае и не пахнет коммунизмом, и что на самом деле все это не к добру.

Большинство западных интеллектуалов не видит большого достижения в том, что для одного миллиарда человеческих существ жизнь улучшилась, стала более достойной. Это потому, что для них китайский народ это пустое место. Они не хотят замечать огромные парки и озелененность китайских городов. Зато до тошноты повторяют мантры о загазованности воздуха в Пекине или об исчезающих пекинских улочках-хутонов - этих антисанитарных рассадниках заболеваний и преступности. Еще бы, ведь это милая сердцу "экзотика" для западных глаз! А вот гордые высотные башни качественного городского жилья со всеми удобствами, которые теперь строятся во всех уголках страны, раздражают западных наблюдателей. То, что китайцы хотят иметь и имеют мобильные телефоны, модную одежду, даже машины, это называется "потребительством" и используется как доказательство того, что в Китае больше нет социализма. Многие левые не возражали бы иметь виллу у моря, но те, кто живет вне Запада, должны быть бедны и честны. В воображении этих левых, они что-то вроде морских свинок, предназначенных воплощать идеальные построения марксизма, вернее, того, что они понимают под марксизмом.

Ошибаетесь, товарищи! Цель социализма и недогматичного коммунизма это лучшая жизнь для народа! Да-да, более удобные и красивые города и деревни, меньше страха за завтрашний день, больше культуры, образования, достоинства и, да, больше веселья!

В последние годы стало ясно, что Запад готов уничтожить все и вся стоящее на его пути к абсолютному господству над нашей планетой. И вдруг четыре страны отказались мирится с этим бандитизмом и заявили, что не допустят глобальной диктатуры. Эти страны - Китай, Венесуэла, Куба и Россия. К ним присоединяются и другие страны, но это костяк сопротивления.

Запад попытался уничтожить Венесуэлу и сделал это открыто и цинично путем финансируемых и организованных им попыток переворота, а по мнению некоторых даже убийством Президента Чавеса. Как сказали мне на телевидении в Каракасе в самый разгар контрреволюционных беспорядков, спонсированных Западом, "мы все работаем под дулами ружей". Да, идет все та же война против фашизма за выживание человечества. А на войне приходится выбирать ту или иную сторону.

Владыки Запада рассматривают Россию и Китай как своих главных врагов. День за днем, год за годом гигантская тоталитарная машина западной пропаганды обливает грязью эти древние и могучие страны.

В Азии главная цель Империи это изолировать и ослабить Китай. Но вместо поддержки Китая левые интеллектуалы Запада как попугаи повторяют измышления большой прессы США и Европы. Всю эту чушь об "империалистических планах" Китая в Азии и Африке. Если бы они не поленились спросить самих африканцев, то услышали бы, что "китайцы это первые иностранцы, которые относятся к африканцам как к равным". Это то, что я слышал на стройках по всей Восточной Африке.

Но они не спрашивают. Пропаганда, создаваемая в колонизаторский центрах Запада, таких как Лондон, Париж и Берлин, пользуется не только доверием западных левых, но и в свою очередь распространяется ими. А ведь не Китай, а Запад грабил африканский континент и уничтожал десятки миллионов африканцев. Не Китай, а Запад охотился на них как на диких зверей и обращал в рабство. Не Китай, а Запад устраивал бесчисленные геноциды, такие как уничтожение 10 миллионов конголезцев бельгийцами короля Леопольда II или Холокост жителей Намибии германскими колонизаторами. Очередной геноцид совершается прямо сейчас в Демократической республике Конго, где ради контроля над добычей колтана и урана Запад уничтожает африканцев руками своих угандийских и руандийских марионеток. И после этого они смеют заявлять об угрозе "китайского империализма" в Африке! На что их левые отвечают открытым или молчаливым сочувствием.

Когда американская в японская авиация совершает провокационные полеты над территориями, которые Китай считает своими; когда они окружают Китай военными базами - левые Запада делают вид, что ничего не замечают, не издают ни звука протеста. Но когда Запад спровоцировал Россию, организовав переворот в Киеве и развязав войну в Новороссии, западные левые почти сразу выступили с критикой своих правительств и протестами. Это замечательно. Но почему это произошло только в случае с агрессией против России, которая даже не социалистическое государство, хотя по инерции советского периода и продолжает помогать народам угнетенным западным империализмом? Почему эти левые могут сочувствовать России, а не действительно социалистическим странам нуждающимся в помощи. Не оттого ли, что русские - "белые" и европейцы в отличие от китайцев, латиноамериканцев и африканцев? Это серьезные вопросы, и они требую честного самоанализа.

Отметим такой момент. Большинство западных левых уже даже не мечтают о завоевании власти, чтобы претворить в жизнь свои общественные идеалы. Они чувствуют себя вполне комфортно в положении беспомощных наблюдателей. Создается впечатление, что они получают наслаждение от сознания своей политической безнадежности и обреченности. Они постоянно критикуют изъяны и преступления Империи, но не имеют никакого желания противостоять ей в реальности. Эти левые не выйдут на баррикады как радикалы прошлого, их умственные потуги включают все, что угодно, но не "что делать?"

Поэтому не удивительно, что левые Запада не скрывают своей враждебности к левым и анти-империалистическим правительствам по всему свету: на Кубе, в Венесуэле, Боливии, Китае, Северной Корее, Южной Африке или Эритрее. Кого западные левые любят и защищают, так это совсем беспомощных - тех, кто уже давно проиграл и надежно лежит по пятой Запада. В этой кампании западные интеллектуалы чувствуют себя комфорно. Высмеиваются и даже очерняются те, кто силен и горд, кто сражается против засилья нео-колониализма и ТНК в своих странах. Под лицемерным предлогом верности неким теоретическим абсолютам, левые в Париже, Лондоне и Берлине гордо отказываются "поклоняться" и "идеализировать" Кубу или Эритрею, Южную Африку или Китай. Это как если бы во время Второй мировой войны ругали сербских партизан или французское Сопротивление как не совсем "политкорректные" и "демократические" движения. И они действительно таковыми не были, а просто сражались и умирали в борьбе с абсолютным злом.

Да, западные левые "теоретически" блюдут себя не только по отношению к современной борьбе народов мира с западным империализмом, но и во всем, что касается мировой истории, особенно коммунистического и рабочего движения. Есть среди них и такие, кто ставит знак равенства между Советским Союзом и нацистской Германией, повторяя зады империалистической пропаганды. Так они оценивают СССР, который помог десяткам народов скинуть ярмо западного колониализма. СССР, который почти в одиночку разбил Третий Рейх, заплатив за победу над абсолютным злом гибелью более 20 миллионов советских людей. СССР, который несмотря на страшные разрушения, помог завоевать независимость и подняться на ноги десяткам стран. Попытки западных левых равнять СССР с Третьим Рейхом могли бы показаться смехотворными, если бы они не были так оскорбительны и возмутительны. Если уж говорить о сравнениях, то как не вспомнить заслуги европейских конституционных монархий и западных "демократий" во вскармливании нацизма, чтобы направить его на СССР? И разве возможно не заметить прямых исторических параллелей между германским нацизмом и западным колониализмом последних 500 лет, уничтожившим и продолжающим уничтожать миллионы людей на всех континентах.

Главная проблема заключается в том, что большинство западных левых не являются интернационалистами. А без интернационализма нет социализма.

За что борятся европейские левые? Как правило за привилегии своей нации, а не благополучие других народов мира. Их не интересует, кто в действительности платит за бесплатное образование, здравоохранение или субсидии европейским фермерам.

В классическую колониальную эпоху за все эти дворцы, театры, железные дороги и парки Европы платили сотни миллионов порабощенных колониальных народов. Но мало что изменилось и сегодня. Разоренные западноафриканские фермеры умирают, чтобы французские фермеры продолжали разъезжать в мерседесах и бмв, производят они что-либо или нет. Сотни миллионов обездоленных, не имеющих доступа к медицине, измученных работой людей в неоколониях обеспечивают бесплатную медицину и другие блага старикам Европы.

Но когда Китай вновь вводит в стране бесплатную медицину, он платит за это трудом своего народа, а не чужих. И то же самое, конечно, на Кубе, в Чили, Аргентине и Южной Африке.

Самовлюбленная, высокомерная и фарисействующая западная левая морально обанкротилась. Вот причина ее политического и умственного прозябания. Вот почему она не имеет никакого влияния на народы Запада. И чем меньше людей прислушивается к ней, тем сварливее и озлобленее она ведет себя.

Она клевещет на Советский Союз и очерняет Китай; она ведется на клюкву западной пропаганды о "красных кхмерах" как коммунистических палачах. Она нападает на Кубу и Венесуэлу за их "недемократичность". И с тошнотворной предсказуемостью она чернит Южную Африку.

Даже когда Китай борется с малярией в Африке и строит там все новые и новые школы и больницы; когда он строит дамбы и сажает мангровые рощи, чтобы защитить крошечные нации Океании от исчезновения в результате поднимающегося уровня океана (я наблюдал это собственными глазами), левые Запада находят предлоги для его критики.

Как ни шокирующе это звучит, но приходится признать, что бОльшая часть тех, кто называет себя западными левыми являются анти-левыми!

http://www.counterpunch.org/2014/11/14/do-western-leftists-hate-socialist-countries/

Перевел Валентин Зорин