Илья Иоффе

Левый империализм: про Украину и Россию

В то время как человечество, прогибаясь под тяжестью неразрешимых противоречий, нетвердой походкой движется к очередной, и, очевидно, последней, мировой войне, небезынтересно узнать, чем живет и о чем думает та его часть, которую принято называть "лево-социалистической". Если во времена прежних эпохальных сдвигов, или как теперь принято выражаться, в " точках бифуркаций", левые силы почти всегда были на коне, находясь в авангарде драматических событий, определяя их содержание и активно влияя на их исход, то ныне, при финальной бифуркации, в преддверии пресловутого «конца истории», они в лучшем случае находятся в тени, сбоку припеку или "на подхвате". А в большинстве своем просто пассивно наблюдают со стороны за тем, как мимо них Её Величество История то ли гордо шествует с высоко поднятой головой, то ли с изменившимся лицом бежит к пруду...

Вопрос «почему так происходит?» - вроде бы не так уж и сложен, тем не менее отвечают на него обычно почему-то пространно, долго и нудно. Мы этого делать не будем, и ограничимся кратким обзором отдельных пластов современной левой публицистики. Хоть сами по себе эти пласты, возможно, и не самые значительные, а кое-кто скажет с едкой усмешкой - «маргинальные», но нам они показались характерными, несущими, так сказать, неистребимый отпечаток нашего смутного времени.

Есть такой широко популярный в узких кругах информационный ресурс — http://www.wsws.org/. Издается Международным комитетом четвертого интернационала. Троцкачи, короче. Несмотря на это обстоятельство, wsws - пожалуй наиболее приличный левый интернет-ресурс на «цивилизованном» Западе. Публикуемые сайтом материалы отличает ярко выраженная антиимпериалистическая и антикапиталистическая направленность. Можно сказать, даже чересчур ярко выраженная. Спросите, мол как это - «чересчур»? Разве можно быть чересчур антиимпериалистом? Оказывается что, как ни дико сие звучит, но да, можно. Иногда. В определенной исторической ситуации. Такой, например, какая сложилась в последние годы и десятилетия. Вот ответьте мне пожалуйста, что более всего озадачивает, или, как теперь принято говорить, напрягает, человека социалистических взглядов в современном мире? Не знаете? А я отвечу — сильнее всего напрягает такого человека в современном мире полное отсутствие коммунистического движения. Что в мировом, что в национальном масштабе. Но это ещё полбеды. Нет движения — да и бог с ним, казалось бы. Живи себе и наслаждайся короткими мгновениями земного существования, дался тебе этот коммунизм. Но не все так однозначно. Движения нет, но люди то остались. И не только отдельные люди, но и целые, пусть небольшие, общественные организмы социалистической и коммунистической ориентации. Существуют подобные индивидуумы и коллективы не как органичное продолжение социальных потребностей и усилий рабочего класса, результат его сознательной борьбы за свои права и интересы, а исключительно как пережитки и отголоски прежних эпох. Нечто вроде фантомных болей у потерявшего конечность бойца АТО или ополченца Новороссии. Даже если повезло, и щедрые спонсоры оплатили качественный протез, боль все равно не отпускает. Сравнение, разумеется, изрядно гротескное и гипертрофированное. Но ущербно-инвалидное существование нынешней левой отражает довольно емко. Получился такой себе идейно-политический авангард без класса. Кружок исторических реконструкторов, мающихся без настоящего дела невостребованных жизнью энтузиастов.

Литературно-публицистическим отражением вышеописанного «безногого» бытия является хорошо знакомый читателям левых изданий стиль, или жанр, который я бы назвал романтическим догматизмом. Или догматическим романтизмом, сути это не меняет. Яркий пример такого жанра — статьи авторов wsws. Материалы эти состоят обыкновенно из двух частей. В части первой подробно и дотошно излагается то или иное безобразие, из тех бесчисленных безобразий, что капитализм и империализм беспрерывно творят на планете. Чтение возможно и не всегда увлекательное, но непременно полезное, ибо знать о безобразиях необходимо. Однако всем известно, что марксистская критика не может ограничиваться одной лишь констатацией пороков капитализма. Иначе чем она будет отличаться от какого-нибудь чернушного арт-хауза, от алкогольно-матершинного «Левиафана» какого-нибудь, которому те же самые империалисты с неподдельной радостью вручат свою поганую империалистическую премию? Марксизм есть прежде всего учение об освобождении пролетариата. Сознательный пролетарий, читая марксистскую статью, всегда ищет в ней не только беспощадного разоблачения темных сторон своей жизни (о коих он и сам прекрасно осведомлен), но и, главное, указаний и полезных советов относительно того, как ему наконец переломить свою горькую судьбину и встать на путь экономической и политической эмансипации. Поэтому вкупе с частью первой, разоблачительной, отвечающей на фундаментальный вопрос «Кто виноват?», жанр романтического догматизма предусматривает часть вторую — практическую, предлагающую ответ на другой, ещё более фундаментальный вопрос: «Что делать?». И тут у замечательных авторов wsws возникает, как бы это сказать помягче, некоторая неувязочка. Вместо финального крещендо, вдохновенно раскрывающего перед читателем «смысл игры», «суть времени» и указывающего «светлый путь», вторая часть на деле оборачивается довольно унылым набором идеологических заклинаний и набивших оскомину трафаретных фраз. Пролетариату (мировому, либо национальному, в зависимости от размаха описанных в части первой безобразий), предлагается «создать революционное движение», «сплотить ряды», «готовиться к решающим классовым битвам» и ещё ряд подобных рецептов, всеохватно-радикальных, и напрочь оторванных от обычной земной жизни. Глядя, как мучается наш инвалид со своими костылями, добрые советчики-антикапиталисты сочувственно и настоятельно рекомендуют ему: «А не отрастить ли тебе, голубчик, новые ножки, вместо утраченных? Глядишь, ещё лучше прежних окажутся. Ох, заживешь тогда! Ведь все равно, иного выхода у тебя нет...»

В общем, как говаривал один из классиков марксизма-ленинизма, знавший толк в революционной практике: «Формально правильно, а по существу издевательство».

Возьмем совсем недавнюю передовицу wsws, посвященную злодейскому убийству на Большом Москворецком мосту (который, надеюсь, вскоре переименуют в мост Анны Дурицкой) легендарного вождя российской демократической оппозиции, Бориса Ефимовича Немцова. Автор статьи, главный редактор тов. Норт, подробно разобрал очередное безобразие. Мощно проанализировав различные версии преступления, убедительно ответив на вопрос «Cui bono?” и разрешив по ходу ещё несколько политических головоломок, он, по законам жанра, решил не оставить русский пролетариат без ненавязчивой, но плотной теоретической опеки. На сей раз мы услышали, что нашему рабочему классу необходимо что?... правильно - «организовать массовое движение за революционный социализм и интернационализм, вдохновившись наследием Октября, которое является единственным противоядием от проклятия заговоров и контр-заговоров». Во как загнул! И ведь не возразишь! Всё верно, до последней буковки. В самом деле, как простому рабочему человеку разобраться во всем этом хитросплетении заговоров и контр-заговоров? Когда с одной стороны тебе говорят, что во всем виноват «кровавый режим кремлевских клептократов» и, естественно, лично главный Пахан этого режима, который «сошел с ума», «решил воссоздать советскую империю», «залил кровью демократическую Украину», публично обозвал самых честных и достойных людей страны «пятой колонной», а теперь вот принялся мочить своих «оппонентов» прямо в двух шагах от собственного кабинета!

А с другой стороны, показывают каких-то мутных кавказцев, и говорят что, дескать, вот они, гады, угрохали нашего бесценного Бориса Ефимовича, за то что тот допускал «резкие высказывания» против ислама. И получается, что Борис Ефимович — наш доморощенный Шарли Ебдо, который Je suis, и отныне мы можем с чистой совестью побрататься со всем цивилизованным миром и вступить в совместную борьбу с дикостью, мракобесием и нетерпимостью к инакомыслию. Но мы то, простые рабочие, прекрасно помним и чтим Бориса Ефимовича вовсе не за то, что был он Шарли Ебдо, который Je suis, а напротив, за то, что к религии он относился весьма уважительно, в резких высказываниях замечен не был и даже в свое время осудил тех мандавошек, что плясали и визжали в ХХС, и о которых уже все давно забыли. Ну как, скажите, простому русскому пролетарию вырваться из порочного круга всех этих бесконечных , зловещих конспираций? Только пройдя через очистительное пламя возрожденного Октября, только через революционный интернационализм. Иначе никак.

Однако, не будем впадать в чрезмерное зубоскальство. В конце концов, как мы уже отметили, романтические догматики wsws - далеко не худшие представители современной левой. Это честные люди, убежденные социалисты и антиимпериалисты, а их невостребованность не есть их вина, а, скорее, беда. Что поделать, как говорится, «времена не выбирают».

Посмотрим теперь на тех левых, которые сумели найти себе применение в нашу реакционную эпоху. Эти леваки оказались востребованными, правда отнюдь не мировым пролетариатом, а его антагонистом — евро-американским империализмом.

Время летит незаметно. Уже год пролетел с тех пор, как на Украине свершилась «революция достоинства», или, как окрестили сие событие сетевые остряки, «революция мужского достоинства». Эта революция стремительно убыстрила ход истории, предельно обострив противоречия между увядающей евро-американской империей и набирающими силу капстранами, совокупность которых обозначают аббревиатурой БРИКС или, если по-русски — БРЮКИ.

Происходящее на Украине важно для России, так что не удивительно, что интерес к нему в России очень велик, в том числе среди левых, если вообще можно говорить о каких-то левых в России. В интернете они, во всяком случае, есть, и узнать их мнение, если оно кому-то интересно, нетрудно.

Например, целый «интернет-журнал Гефтер» - в честь покойного автора из знаменитой «Библии перестройки» - «Иного не дано». Там он участвовал статьей "Сталин умер вчера. . .". Если не ошибаюсь, Гефтер-журнал, как Гефтер-человек, представляются ленинцами. А может, журнал и не ленинский, но все-таки, вероятно, левый. Сами по себе клятвы в верности делу Ленина еще ничего на значат — в годы Великой Отечественной среди пропагандистского штата гитлеровской Германии нашлось место и радиостанции «верных ленинцев», вещавшей, как и полагается, о преступлениях Сталина и борьбе против них с такого направления.

Вообще, «интернет-журнал Гефтер» производит сразу же довольно определенное впечатление — по крайней мере, его создатели не маскируются. Вот цитата, выставленная на заглавную страницу — как образчик товара на витрину -«Великие реформы безжалостно ломали хребты людям. Они величественны лишь на страницах учебников. А для помещицы Раневской и ее бывшего крепостного Фирса это сплошное “несчастье”». Если заглянуть в сам магазин, то у цитаты этой есть продолжение «Точнее же, нескончаемая их череда. За освобождением крепостных 1861 года последовало разорение множества землевладельцев, повальное пьянство деревни, рост стоимости рабочей силы и, соответственно, существенный удар по экономике России.» Пусть помещица Раневская, скорее всего, не застала крепостного права, разве что в раннем детстве. Не надо придирок. Не надо также нахально спрашивать — кто именно считает «величественным» то, что было в 1861 году. Но про «рост стоимости рабочей силы и, соответственно, существенный удар по экономике России» - это слова настоящего эксперта, который «Доктор исторических наук, доцент кафедры истории России нового времени факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета».

Почему-то создается впечатление, что в месте, где в почете такие статьи таких авторов, нет смысла задерживаться надолго. Но все-таки, посмотрим, что тут пишут про Россию и Украину. Просто любопытства ради.

Вот статья еще одного дипломированного историка, но на этот раз перевод

«Реанимированный ориентализм: колониальное мышление в комментариях западных аналитиков об Украине»

Сам заголовок уже говорящий. Автор ссылается на знаменитую книгу Э.Саида, посвященную в основном тому, как колониализм взял себе на службу также и экспертов — знатоков местных языков, истории, культуры и т.д., для более оправдания грабежа колоний, и как эти эксперты старательно выполняли свою работу. Саид, кроме прочих достижений ориентализма, отметил лишение колонизированных народов права на самостоятельность — точнее, «научное» обоснование лишения этого права, каковое лишение и есть суть колониального господства.

Но если классического колониализма сейчас уже практически не осталось — кроме разве в Палестине, это отнюдь не значит, что империализм не продолжает в иной форме лишать народы не империалистических стран возможности решать свою судьбу. Одна из таких форм — «революции», точнее, перевороты по сценарию НАТО, часто с помощью в виде бомбежки или другого военного вмешательства. Классический пример — Ливия. ЦРУ устраивает переворот, а роль левых империалистов — оправдывать их левой риторикой. В том числе такой — как, вы говорите, что в Ливии не революция, что это ЦРУ? Так вы — ориенталисты, вы лишаете ливийцев «субъектности». Не бомбы НАТО, не импорт прямо из США лидеров для таких «революций», говорят нам, лишают народ субъектности, а те, кто нагло на эти и подобные маловажные детали указывают. Вся длинная статья написана по этому шаблону. Вполне в духе «интернет-журнала Гефтер», и не только его. Не случайно эту статью в переводе и оригинале одобряют те, кто левыми и тем более ленинцами себя не называет, например, сторонники бандеровцев в России.

Впрочем, кто сказал, что не может быть в России левых, которые за бандеровцев? В России может быть все.

Известный российский левый Илья Будрайтскис — тоже историк - горячо поддержал «майдан» в Киеве, а потом обсуждал важную тему

Продолжит ли Путин войну России с миром? на радио Свобода — таким левым там самое место. Ни малейшего возражения на слова про «мир» с которым «воюет» Путин. Может быть, из уважения к хозяевам, для которым «мир» - это только империалистические страны и их лакеи, а любая попытка проводить самостоятельную политику - «война». Но было бы несправедливо сказать, что на Свободе Илья Будрайтскис ничем не отличался от своих нелевых коллег, напротив, он с гордостью напомнил им «тот факт, что на Майдане в Киеве происходили довольно многочисленные нападения присутствовавших там представителей ультраправых групп на левых активистов, которые поддерживали Майдан, тому есть масса подтверждений. То, что вот этот компонент в Украине присутствовал, я имею в виду ультраправый компонент, что он получил определенную институциональную поддержку в течение последнего года — это тоже факт». Эта «определенная институциональная» поддержка выражается в том числе, в минуте молчания в Верховной Раде 5 марта сего года в честь одного из главарей бандеровцев — Шухевича. Но, как Илье Будрайтскис тут же объяснили — это «прежде всего от российских средств массовой информации, которые раскрутили», , то есть никаких бандеровцев не было, пока не вмешалась Россия. В обсуждении войны России против мира ни разу не были упомянуты Госдеп и ЦРУ на майдане — в конце концов, это тоже все российская пропаганда. Ведущий выразился про россиян так «Они как раз всецело поддерживают внешнюю политику, борьбу с "американским империализмом", пишут нам странные вещи: «Россия ни с кем войны не начинала, мы постоим за себя. Это не Россия ведет войну с Украиной, а США и Германия с помощью вашей хунты ведут войну против Донбасса»» Американский империализм в кавычках, и вот как на это отвечает левый Илья Будрайтскис : «Все это известно, я тоже читаю, общаюсь с людьми и не только в Москве. Мое впечатление такое, что люди достаточно серьезно дезориентированы, уровень из дезориентации в течение прошлого года значительно возрос. Вся эта теле-медиа пропаганда создает такой абсолютно не соотносящийся с их реальной жизнью объяснительный слой сознания.» Американски империализм — это нечто вне реальной жизни россиян, таким образом. Санкции, которые со смаком обсуждаются тут же — вне реальной жизни, или это не американские санкции, а «мир».

Нелевые участники также сравнили Россию с исламскими террористами (теракт «шарли») : «Как это ни печально, мы действительно наблюдаем столкновение цивилизаций. Во многом это столкновение мировоззрений, столкновение историей, видения истории в разных странах. Исламский терроризм — это реакция на более успешное развитие Запада со стороны традиционных и не успешных исламских групп. Точно так же и то, что мы сейчас наблюдаем в действиях российской системы политической, во многом реакция на более успешный Запад.» Никто, само собой, не напомнил о роли НАТО в Ливии и Сирии — их поддержке крайних исламистов на наших глазах, не говоря об истории. Но это Свобода.

Вот что пишет уже сам левый Илья Будрайтскис о «шарли» в статье Charlie Hebdo, или Дрейфус возвращается на сайте «Открытая левая» (вероятно, в духе Поппера или Сороса, левые так левые) «При всех расхождениях, и Путин, и Марин Ле Пен, и лидер ИГИЛ аль-Багдади сходятся в любви к «прекрасным неравенствам», партикуляризму и «многополярному миру», свободному от обветшалого универсалистского наследия французских революций». Тут вспоминается штука про это « универсалистское наследие» : «Террор и отрубание голов — несовместимы с французскими республиканскими ценностями». Но будем серьезны. Илья Будрайтскис в конце статьи взял быка за рога : «Сегодня, после трагедии Charlie Hebdo, у Европы и Франции есть два способа, как поступить с собственными «ценностями»: превратить их в свой уникальный символ веры, смело доверив знамя борьбы за нее, например, Марин Ле Пен в образе Марианны. Или заново, для самих себя, открыть их универсальность и всеобщность». Открыто и лево. Ни слова о таких закрытых вещах как французский и европейский империализм, войны на Ближнем Востоке и те самые «революции», в которых и Франция активно участвует — вероятно, именно это и есть «универсальность и всеобщность», которые так разительно отличаются от войны России против мира.

В общем, российские левые получаются такие открытые, что сквозь эту левизну легко проедет не то, что «тойота» с пулеметом ливийских «революционеров», но и Абрамс.

Но ведь не все же они такие? Есть, например, российский художественный коллектив «Что делать» - звучит замечательно, и рекомендуют их не где нибудь — а в твиттере Monthly Review - уж они-то знают, что такое империализм. У них есть сайт на русском и английском. К сожалению, текст Оксаны Тимофеевой, которую рекомендуют наши англоязычные товарищи, нашелся только на английском. Это — беседа со Славоем Жижеком, которого Что делать пригласили к себе на беседу. Того Славоя Жижека, кто подписал письмо в поддержку майдана (“Open letter on the future of Ukraine”) незадолго до победы путча в Киеве, с призывом «демократическому миру» помочь украинцам — очевидно, Нуланд мало старалась. Кроме Жижека, подписались и представители соросовского «Открытого общества». Выглядит как-то не очень. Но, возможно, группа хорошим названием пригласила Жижека, дабы в дискуссии разгромить его позицию? Нет, беседа вышла очень дружеская — о Фрейде и Лакане, о «Бунтописьках» - в положительном смысле и еще много о чем. Упомянуты пытки, которые занимаются американцы, но только как пример на тему того, что вообще значит рассказывать о чем-то, в конце сказано о «войне на Ближнем Востоке» - но опять только как примере чего-то , что может вдруг все изменить. Да, есть еще о Ленине и Марксе — и все это в духе «извития словес», и Оксана тут на подхвате.

Сама по себе, без Жижека, Оксана — опять, увы, на английском, пишет о том, что ее беспокоит, так «Атмосфера новой Холодной войны, усилившийся поиск врага, ужесточающиеся репрессии против несогласных, и открытое военное противостояние с Украиной, приведшее к тысячам смертей с обеих сторон». Слова, под которыми мог бы подписаться и Немцов, убийство которого Оксана называет «ужасным и опасным моментом нашей истории» (что она думает об убийствах в Одессе 2 мая прошлого года, мне неизвестно).

Прогулка по этаким садам российской левизны могла бы продолжаться, но есть ли в том смысл? В их альтернативной вселенной нет места империализму, нет места бандеровской власти на Украине, которая, как и положено бандеровцам служит этому несуществующему империализму, зато там можно найти российский империализм.

Если идеи господствующего класса — господствующие идеи, то в российской левой явно господствуют те же идеи, что и в империалистической западной левой. Ждать отсюда какого-то внятного анализа положения дел в России и на Украине не приходится. Разве что от «тоталитарного», как он сам себя именует не без гордости, Бориса Рожина. Он ясно видит, что война на Украине — на самом деле война между Россией и западным империализмом, который опирается на украинских фашистов. Но на то он и тоталитарный, а не «открытый».

Нет смысла, кажется, останавливаться на украинских левых, которые ничем не отличаются от рассмотренных российских.

Для знакомства с той украинской левой, которая на них не похожа, есть одноименный сайт. На нем немало справедливой критики нынешнего положения дел на Украине — в том числе разоблачения пропаганды ассоциации с Евросоюзом (лозунга майдана), которая, разумеется, оказалась ложью. Но ничего особенно левого в этом нет. Более того, в статье на эту тему, где Украина после майдана сравнивается с Латинской Америкой, нет ни слова об известной роли «американского посольства» в установлении многочисленных правых диктатур. Дежурный призыв к «социалистическому пути развития» в конце выглядит довольно жалко. Сравнение с фашисткой Германией в другой статье, хотя и напоминает о том, что УПА были орудием Гитлера, молчит о том, чьим орудием бандеровцы стали в наше время.

Нельзя сказать, что этот сайт вообще не знает об империализме — там помещена статья «НЕЗАВИСИМОСТЬ ВЕНЕСУЭЛЫ НЕПРОСТИТЕЛЬНА» (перевод интервью Джона Пилджера) в которой Джон прямо говорит «Несомненно, мы имеем дело с началом поддерживаемых Вашингтоном «цветных революций», открыто продвигаемых «Национальным Фондом поддержки демократии» NED – фактически, клоном ЦРУ. События в Венесуэле странным образом напоминали переворот, успешно совершенный на Украине в прошлом году. Как и в Киеве, в Венесуэле «мирные демонстранты» поджигали правительственные здания, использовали снайперов, за что их и приветствовали западные политики и масс-медиа.»

Но, странным образом, слова эти остались словами для авторов сайта, для которых империализм, очевидно, что-то книжное или далекое.

Есть еще Спільне: журнал соціальної критики ( с переводом названия на английский, но не на русский, хотя там много статей на русском языке)

Кроме жизненно важных проблем трансгендеров на Украине, там есть и статьи такого сорта «УКРАИНСКИЙ КРИЗИС И ПУТИ ВЫХОДА» - о финансах. Кризис ясно какой, а вот пути интересные: «В действительности, нужен значительно больший приток финансов. И это должны быть не кредиты, нужен приток валюты из-за рубежа в виде инвестиций, или профицита внешнеторгового баланса. Кардинально решить вопрос можно лишь наращиванием производства и активным осваиванием внешних рынков взамен потерянных на Востоке.» Вот вам социальная критика. Впрочем, возможны варианты: «Альтернативой здесь выступает дефолт. Никакой катастрофы в нём нет – отказ платить по счетам объявляли и Аргентина, и Мексика и многие другие государства. Они его пережили, переживём и мы. Лучшим вариантом может выступить частичное или полное списание долгов. Примером здесь может выступить Польша, которой в 90-х годах, когда её принимали в ЕС, списали около $75 млрд. После вступления было выделено ещё столько же на развитие инфраструктуры. Кстати – это один из фундаментальных факторов, «почему в Польше получилось».» МВФ в данном случае — данность, почти природное явление, а империализма и его роли нет даже в кавычках.

Но не будем делать поспешных выводов — в целом журнал слово империализм знает, и даже имеет рубрику с таким названием. Что в этой рубрике? Ряд переводов, включая статью про «субимпериализм» Патрика Бонда из ЮАР, который даже упоминает роль России в предотвращении повторения НАТО в Сирии ливийского сценария. Но в целом, Бонд не видит в БРИКС альтернативы «старым» империалистам. Возможно, он и прав. Но как соотнести империализм с тем, что происходит на Украине? На эту тему статей нет, очевидно, за отсутствием надобности.

В разделе есть и оригинальная статья о марше УПА в Киеве (написана осенью 2013!) О чем же статья? О том, что на самом деле УПА («Свобода») - это чуть ли не создание СМИ, что чем больше пишут о них, тем они многочисленнее, что это все «политтехнологии» и тому подобное. Что эти технологии вывели на улицу людей, которые, вместо того, чтобы выступить против «капиталистов и бюрократов», орут бандеровские лозунги.

В предисловии год спустя автор жалуется на то, что майдан и особенно «российская агрессия» сделали идеи бандеровцев востребованными — в том числе «либеральными политиками», которые используют их в своих целях. О том, откуда взялся майдан — ни слова. Зачем вообще эта статья в разделе «империализм» - неясно.

В целом, картина довольно унылая. Выходит, что и в России, и на Украине левые по большей части или вообще не желают знать, что такое настоящий империализм, или просто дежурно поминают его без понимания реального положения, не связывая войну на Украине с аналогичными событиями на Ближнем Востоке, например.

Самое интересное, что как раз жители стран, также ставших жертвой империалистических «революций», эту связь не преминули заметить — это заметно в сети. Даже не самые левые из них видят, что в случае Сирии и Украины, например, вопрос о НАТО — ключевой. Не говоря о политически подкованных товарищах из Латинской Америке, которые империализм видят без очков.