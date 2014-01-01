Борис Рожин

Революционеров можно убить, идеи - никогда!

1. О том, что такой человек вообще существует, я узнал в апреле 2014 года, когда он начал мелькать на экранах телевизоров как один из лидеров восстания в Луганске. Довольно быстро, там образовалось два центра силы - группа Болотова и группа Мозгового, у которых имелись системные разногласия. Примерно в апреле, закончив с гуманитарной программой для Севастополя и получив благодарственное письмо от Чалого, мы начали переориентироваться на Донбасс. Довольно быстро стало понятно, что надо выбирать с кем работать - с Болотовым или Мозговым. Тогда мы выбрали Мозгового и думаю не ошиблись. Удалось установить контакт и начать работу, которая впрочем была не очень долгой, так как Мозговой вскоре покинул Луганск и ушел на запад, после чего мы по Луганску уже работали с "Бэтменом", "Лешим" и еще рядом командиров.

2. Летом наше сотрудничество возобновилось, мы возили гуманитарные грузы на подведомственные Мозговому города, он даже бывал у нас на складе, правда я с ним долгое время никак не пересекался. Познакомился я с ним впервые в Ялте на известной конференции, где удалось просто поздороваться с человеком, которые за короткие месяцы успел стать легендой. Ближе я познакомился с ним уже в сентябре 2014 года - в один день со Стрелковым, когда обсуждались проекты гуманитарных движений на Донбассе (которые позднее вылились в движение "Новороссия") я неожиданно получил возможность пообщаться с комбригом "Призрака". Что мне запомнилось в Мозговом, так это то, что он не позер - какой он был в своих выступлениях, такой он и в жизни. Всегда ведь есть вероятность, что очередной "народный вождь" лукавит, носит маску "правдоруба", а сам жаждет славы и богатства. И я как известный скептик ожидал определенного расхождения в медийном образе и человеком в реальной жизни. Мозговой был не таков, это был идейный человек, который предпочел отстаивать свои идеалы, хотя мог вписаться в столь нелюбимую им "систему" и быть как все, забыв справедливость и другие высокие цели. В этом плане, он своей жизнью и смертью доказал, что он не лукавил и был готов умереть за то, что говорил.

Мне еще тогда запомнилась его фраза, что "Я ушел на войну без остатка, семьей заниматься не могу, пока идет война, бригада моя семья". Он действительно в значительной мере пожертвовал частью личного блага ради общего дела, хотя мог бы "на той войне незнаменитой" изрядно обогатиться, хотя бы на той же торговле углем. У него был немного другой путь, который он прошел до конца.

3. Жил Мозговой весьма скромно, местный криминал гонял ссаными тряпками, в угольных скандалах в которых погрязли Плотницкий и Козицын замечен не был. Постоянно пытался организовать какие-то народные акции - не имея возможности распространить свои идеи на всю республику, пытался делать там, где мог, чтобы хоть что-то менять в окружающем мире.

Именно поэтому у него и сложился образ местного "Че Гевары", который выступал за народ и старался был ближе к народу на словах и на деле, поэтому в меняющийся политический ландшафт ЛНР он вписывался плохо, за что и был периодически гоним, так как с Фиделями в ЛНР было напряженно.

4. Его борьба с олигархией, которую он поднял на свое знамя, притянула к нему не только массу добровольцев левых и коммунистических убеждений, но и принесла ему массу симпатий со стороны людей, для которых слово справедливость не пустой звук. Поэтому в его бригаде помимо местных доброльцев, всегда было много интернационалистов из России и стран дальнего зарубежья, при этом, что удивительно, одновременно с этим в его подчинении были и отряды националистов. Всех этих людей притягивал образ Мозгового, который был ЗА ПРАВДУ, которую каждый понимал по своему, но которая их объединяла ради общего дела. И ведь это был не просто лозунг, Мозговой так себя поставил, что люди которые ехали к нему, действительно видели в нем маяк, который освещал туманное будущее Новороссии и по реакции на его смерть хорошо видно, как трагическая гибель потерявшего значительную часть военных и политических возможностей комбрига опечалила массу людей разных взглядов и убеждений, как будто умер близкий им человек.

5. Разумеется, такой неудобный человек, всячески гнобился - его поливали помоями различные украинские эмигранты, его постоянно гнобили СМИ хунты, ему перекрывали поставки БК и гуманитарки, ему запрещали проводить парады и международные форумы, его пытались сделать козлом отпущения за просчеты командования в Дебальцевской операции. В итоге, он стал выглядеть своеобразной белой вороной, так как его взгляды уже довольно сильно разошлись с новой реальностью. Он мог пойти по пути Дремова, принять флаг от Плотницкого и полностью подчиниться, но он не смог предать свои идеалы. Некоторые считают это донкихотством, другие упрямством, третьи - глупостью. На мой взгляд, именно такие люди, заряженные идеей, которая овладевает массами и двигают историю. Именно Мозговой, был в числе тех вождей революции, которые своим порывом зажгли огонь Новороссии, который оторвал Донбасс от Украины и до самого последнего вздоха не давали этому огню погаснуть. Без таких людей не было бы ничего - все эти народные республики и Новороссии еще недавно были лишь информационными фантомами. Эти люди своей жизнью и смертью наполнили эти идеи реальным содержанием, которое не так просто закрыть, как контору Царева. Потому что в те дни, люди шли за вождями, которые несли в себе огонь новой идеи, которая стала реальной альтернативной постылому "украинству"

6. Конечно, он совершал ошибки, когда не смог продавить идею объединения командиров Новороссии или когда начал лавировать в деле с убийством Беднова, когда как раз требовалась его традиционная прямота. Люди не идеальны, и Мозговой тоже не идеален. Но перевешивают ли его ошибки и заблуждения то, что он сделал и то, ради чего он боролся зажигая сердца людей надеждой на то, что перемены возможны, что справедливое устройство общество, это не фигура речи, не пропагандистский штамп? Ведь эта вера, которую олицетворял Мозговой, изменила жизни многих людей, которые бросили свои обычные жизни и приехали воевать на далекий Донбасс за те идеи, которые он проповедовал. Она в значительной мере изменила и мою жизнь, так как для меня изначально абстрактная идея Новороссии стала важной жизненной целью реализации которой я хочу достичь.

И вот этот человек, подобно комете пролетел перед нами и сгорел в плотных слоях атмосферы. Но за этот короткий и стремительный путь, он сделал достаточно, чтобы обеспечить себе место в истории. Помимо сугубо исторической роли одного из вождей новороссийской революции, Мозговой на долгие годы останется одним из символов борьбы за справедливое устройство общества и народное благо. Будут говорить, ну и что - его же убили, он сам не смог реализовать свои цели. Но на мой взгляд, что он искренне пытался это сделать и положил за это свою жизнь. В этой короткой, но насыщенной жизни, больше смысла, нежели в жизнях тех, кто бесцельно проживает ее в потребительском угаре лежа на диванах и смотря по ТВ очередную далекую или уже близкую войну. Его жизнь и в особенности его смерть, безусловно поспособствуют его дальнейшей героизации и мифологизации. Ведь если даже покойного Александра Беднова несмотря на определенные вопросы, общественное мнение причислило к наиболее знаковым героям Новороссии, то Мозговой просто обречен на посмертное увековечивание в виде символа и мифа. В недавней истории, наиболее близкий аналог Мозгового, это Томас Санкара, чей афоризм вынесен в заголовок статьи. У них были схожие стремления и схожая судьба. Когда убивали Санкару, рассчитывали, что он как и многие африканские борцы за справедливость, исчезнет с горизонта истории, как нелепая рябь поколебавшая мир эксплуатации и наживы. Но время показала, что такие люди уходят в бессмертие, становясь для будущих поколений морально-нравственными ориентирами, которые олицетворяют тягу человека к справедливости, приводя к тому, что все новые и новые борцы за справедливость будут вставать на смену тех, кто пал в борьбе за нее.

Покойся с миром Алексей Борисович, я мало знал тебя как человека, но до конца жизни я буду гордиться тем, что был знаком с тобой.

Всем кому был дорог Алексей Мозговой мои искренние соболезнования.

Эпитафию для себя Алексей Мозговой написал сам.

Не плохо в мае умереть,

Могильщику копать удобно.

И соловьи всё будут петь,

В последний раз, так бесподобно.

Под грохот первых майских гроз,

Вместо унылых отпеваний...

И дождь, прольётся вместо слёз,

Он смоет грусть воспоминаний.

Могильный холмик приютит,

Под покрывалом трав зелёных.

Пусть даже крест там не стоит,

Среди берёзок утомленных.

Под шелест листьев молодых,

Что только к жизни потянулись.

Пока ещё нет трав седых,

А только, только всё проснулось.

Не плохо в мае умереть...

Остаться в свежести весенней.

И хоть не смог я всё успеть,

Но не осталось уж сомнений...

Не плохо, в мае умереть...

Алексей Мозговой.

Оригинал опубликован в блоге Бориса Рожина: http://colonelcassad.livejournal.com/2198649.html