Джеймс Петрас

От падения Берлинской Стены к умножению Стен Плача – Западных стен

9 ноября 2014 года Германия и ее западные союзники праздновали «Падение Берлинской стены» и последующее воссоединение двух Германий. Премьер-министр Меркель описала это «историческое событие» как «триумф свободы для народов Европы и всего мира».

Все западные СМИ и чиновничество вторили Меркель, в то время как 300 000 немцев собрались у Бранденбургских ворот и приветствовали свою лидершу, которая вещала об «одном народе, одной нации и одном государстве, идущих по пути к свободе, миру и процветанию...»

Но речь Меркель является всего лишь корыстным шовинистическим искажением реальных последствий объединения Германии. Более того, западное празднование «рухнувших стен» является насквозь фальшивым и лицемерным.

Утверждение о том, что Германия стала «единой» демократическим путем, весьма сомнительно с точки зрения исторических фактов. Образование мощного объединенного Германского государства не привело к мирной, процветающей Европе. Сегодняшняя роль Германии на мировой арене, в частности, ее политика по отношению к Ближнему Востоку, Северной Африке и Украине, является какой угодно, но только не мирной.

Стены свободы и стены тюрьмы

В то время как режимы НАТО отмечают «Падение Берлинской стены» в качестве высшего выражения свободы, эти же режимы и их политические лидеры поддерживают, финансируют и всячески содействуют строительство репрессивных стен по всему миру. Единая Германия и ее партнеры по НАТО поддержали Израиль и его разделительную стену, ставшую тюремной для миллионов палестинцев. Очевидно, есть прогрессивные стены, а есть реакционные, есть хорошие и есть плохие стены. В отличие от палестинцев, берлинцы не были лишены самого необходимого, их не могли согнать с их земли или даже убить. Для западных берлинцев существовал воздушный мост на Запад. Израильская стена приводит к захвату палестинских земель, родовых поместий, ферм, школ и объектов культуры, к уничтожению многовековых оливковых рощ и лишению их владельцев дохода.

США построили свою собственную мощную «Стену безопасности» вдоль мексиканской границы, арестовывая и даже открывая стрельбу по беженцам, спасающимся от последствий милитаризации Вашингтоном Центральной Америки и Мексики. Американская «защитная стена» осуждает миллионы мексиканцев и жителей Центральной Америки жить в страхе и нищете в чудовищных нарко-государствах – клиентах США. В течение последних семи лет более 100000 мирных жителей Мексики были убиты во время правления проамериканских президентов, которые были «избраны» мошенническим путем, и которым США поручили вести безжалостную «войну с наркотиками». Аналогичные волны убийств опустошали Гондурас, Сальвадор и Гватемалу, где нарко-банды, при поддержке коррумпированных политиков, полицейских, военных и чиновников, терроризировали города и села. Число погибших от американских военных интервенций в Центральной Америке многократно превышает число жертв вмешательств СССР в Восточной Европе. Стена на границе США гарантирует, что оставшиеся в живых от этого террора будут по-прежнему подвергаться жестоким репрессиям со стороны про-вашингтонских режимов.

В то же время, «цивилизованный Европейский Союз» возвел свои сухопутные и морские стены против беженцев из Ирака, Сирии, Ливии, Ливана и Палестины. Эти беженцы спасались от натовских вторжений и вызванных ими гражданских войн в своих странах. По данным Комиссии ООН по делам беженцев, 13 миллионов гражданских лиц были вынуждены покинуть зоны войны в Ираке и Сирии. Многие спасающиеся из военных зон натыкаются на «законные стены» европейских иммиграционных ограничений, попадают в лагеря для «интернированных» и подвергаются длительным задержаниям. Так приветствуется их «полет на свободу».

Канцлер Меркель решила не упоминать о таких «цивилизованных» стенах, встающих перед людьми, спасающимися от «гуманитарных интервенций» НАТО. Премьер-министры и президенты в Европе, США и его «союзнике» Израиле не признают гибель и страдания ... потому что это их стены, их собственные «барьеры свободы».

Демократическое воссоединение или насильственная аннексия

Меркель замалчивает тот очевидный факт, что восточных немцев никто никогда не спрашивал о том, какие отношения они хотели бы иметь с западногерманским режимом. Их никогда не спрашивали о том, при каких условиях и в какие сроки будет проходить «воссоединение». Западногерманский режим захватил всю власть и принялся диктовать экономическую и социальную политику, которая в приказном порядке разрушила экономику восточных немцев. Сотни тысяч восточногерманских заводских рабочих столкнулись с жестокими произвольными увольнениями, когда капиталистический Запад закрыл государственные предприятия. Восточногерманские фермеры беспомощно взирали на то, как их процветающие, стабильные кооперативы были распущены по приказу западногерманских чиновников. Какую демократию можно увидеть в этой политике жестокой аннексии и злобного политического диктата, которая уничтожила жизненный уровень восточных немцев, увеличила в десять раз безработицу, сильно урезала социальные пособия и занятость женщин-работниц и пенсионеров? Более 1,5 млн. восточногерманских рабочих были вырваны с корнем из налаженной жизни и превратились экономических беженцев на «Западе», где заработная плата была вдвое выше, чем в «освобожденной» Восточной Германии. Заработная плата была выше, но наряду с этим пришли нестабильность и потеря социального обеспечения, существовавшего на Востоке. И если гибель 138 восточных немцев в течение 28 лет, при попытке к бегству через Берлинскую стену, была трагедией, то как мы должны называть гибель тысяч людей, которые утонули или умерли ужасной смертью при попытке пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу или преодолеть стену, разделяющую США и Мексику, или израильскую «Стену безопасности», которая душит шесть миллионов палестинцев?

Есть много «смертельных преград», отрицающих для латиноамериканцев, палестинцев, жителей Ближнего Востока их свободу от нужды, блокирующих их побег от войн США и НАТО, от израильского геноцида. Но эти «ужасные стены» не были упомянуты канцлером Меркель у Бранденбургских ворот, когда она праздновала 25-летие падения Берлинской стены. Книжники и фарисеи из New York Times, Financial Times и Washington Post ничего не говорят об этих реальных современных стенах и об их жестокой миссии. Избирательные проклятия по адресу некоторых стен резко контрастируют с политикой возведения «других», куда более грозных стен. Западные стены несут с собой отрицание ответственности за создание политических и экономических условий, которые заставили миллионы людей бежать из Центральной Америки, Палестины, Ближнего Востока и Северной Африки.

Вмешательство США и поддержка ими марионеточных режимов, создание эскадронов смерти и жестоких военных диктатур в Центральной Америке, в период с 1960-ых до 1990-х годов, привели к более чем 250000 жертв среди гражданского населения, к более чем 2 миллионам беженцев.

Вторжения США и ЕС в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии на протяжении десятилетия сделали беженцами более 13 миллионов человек и убили свыше миллиона мирных жителей.

Войны Израиля против палестинского народа привели к захвату полумиллионом еврейских колониальных поселенцев палестинских земель. С 1967 года самопровозглашенное еврейское государство насильственно переместило, убило, искалечило и посадило в тюрьмы сотни тысяч палестинцев. Признание того факта, что Запад строит и поддерживает собственную систему зверских стен, неизбежно указывает на многолетнюю политику длительных кровавых империалистических войн, ведущих к миллионам беженцев.

Имперские войны характеризуются строительством и обслуживанием сложной системы «западных стен», гораздо более смертоносных, жестоких, и устойчивых, чем Берлинская стена. Западные стены множатся и укрепляются по последнему слову техники контроля и наблюдения. Колоссальные бюджеты и все более совершенные смертоносные вооружения поступают в распоряжение полиции и анти-иммигрантских служб. Развязана жестокая охота на беженцев, в то время как западные режимы превращаются во всё более жестокие полицейские государства.

Зловещие последствия падения Берлинской стены и аннексии Восточной Германии

Аннексия Восточной Германии значительно увеличила экономическую мощь Германии, совершенно бесплатно обеспечив немецкий капитал несколькими миллионами квалифицированных рабочих и инженеров. Увеличение германской мощи продиктовало направление экономической политики Европейского союза. С наступлением экономического кризиса, экономическая и политическая элита Германии получила широкие возможности диктовать свои условия «восстановления», т.е. смогла переложить всё бремя кризиса на рабочих и мелких буржуа из Южной Европы и Ирландии. Правящий класс Германии, посредством жесткого контроля и давления высшей бюрократии ЕС, навязал «программы жесткой экономии» таким странам, как Греция, Португалия, Испания, Италия и Ирландия. Эта регрессивная политика, которая гарантировала, что кредиторы будут получать назад свои кредиты с процентами, привела к резкому росту уровня безработицы, в некоторых случаях более чем до 50% среди молодежи, а также к долгосрочному и крупномасштабному снижению уровня жизни. «Единая Германия» поиграла своим недавно обретенным экономическим бицепсом и расширила свою гегемонию в ЕС, обеспечив выплаты долгов от европейских должников.

Экономическая власть объединенной Германии способствовала возобновлению немецких политических и военных амбиций. Германия присоединилась к США в их имперских войнах на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Азии и на Украине. К концу первого десятилетия 21-го века «объединенная Германия» с немалой выгодой поставляет оружие, логистику и военные миссии в Афганистан, Сирию и Ирак. Она снабжает оружием и экономической помощью Израиль, изгоняющий палестинцев из своих домов и земель. Имперские амбиции Меркель обнажились до полной ясности в её искренней поддержке ультраправого переворота на Украине. Впоследствии Германия ввела санкции против России и поддержала жестокую военную операцию правящего режима в Киеве против Донбасса. На Украине Германия вновь, как и в 1940-х годах, нашла союзников среди неонацистских пособников и бандитов, готовых убивать русскоязычных граждан на Востоке. Мечта Меркель - сделать из Украины клиента США и Германии, западную колонию, где немецкий экспорт заменит местные и российские товары, а германские агроминеральные инвесторы смогут свободно использовать природные ресурсы страны.

Выводы

Очевидно, что Меркель, Обама и другие империалистические правители исповедуют двойной стандарт в отношении «Стены»: они осуждают «коммунистические стены», при этом поддерживая убийственные «капиталистические стены» против беженцев; они празднуют падение Берлинской стены, в то же время, воздвигая кровавые стены против жертв собственных имперских войн.

Помимо ханжества и лицемерия западной бюрократии, есть объективная политическая логика, которая стоит за этой политикой. Западные критерии, по которым одни стены должны падать, а другие наоборот, активно строиться, работают по следующим направлениям: стены, которые держат в узде жертв империалистических войн, являются прогрессивными и необходимыми для «национальной безопасности»; стены, защищающие коммунистические, националистические или левацкие режимы, являются репрессивными, бесчеловечными и, разумеется, должны быть разрушены.

Если рассматривать более крупные политические последствия такого события, как падение Берлинской стены и последующая насильственная аннексия Востока, то становится ясно, что появление «вновь объединенной» Германии оказало крайне негативное влияние на экономику Южной Европы. Объединение Германии сосредоточило диктаторские политические полномочия в руках немецких правящих бюрократов, принимающих решения и действующих через штаб-квартиру ЕС в Брюсселе. Объединенная Германия отказалась от своей пассивной роли и принялась заново утверждать свою роль в мировой политике: сначала медленно, как зависимый младший партнер США в империалистических войнах на Ближнем Востоке, а в настоящее время куда более решительно, поддерживая на Украине правых, нацистов и бандитов и налагая экономические санкции в отношении России.

«Большое падение» Германии после Второй мировой войны потребовало полвека, чтобы «соединить все части вместе снова». Но едва объединившись, Германия начала стремиться снова стать мировой державой, с помощью внедрения своих доверенных лиц в ЕС и НАТО и заключения альянса с американским империализмом. Четвертый Рейх всё чаще оглядывается на Третий и берет с него пример.

Оригинал находится на: http://petras.lahaine.org/?p=2013