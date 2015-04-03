Джеймс Петрас

Нетаньяху в Конгрессе США: пришел, увидел, победил

Бывают времена, когда история превращает ничтожных людей в пародию на величие.

Рабиндранат Тагор (про Муссолини)

Можно ли себе представить, чтобы правитель тщедушной страны с населением 8,2 млн. (6,2 млн евреев), с 37-й по величине экономикой (ВВП в текущих ценах) , диктовал внешнюю политику и подчинял себе органы законодательной власти самой мощной военной и экономической империи в мире?

Каково значение речи Нетаньяху в Конгрессе США, помимо того, что он использует Конгресс в качестве плацдарма для нападения на избранного президента США, с целью принудить США прекратить мирные переговоры и потребовать, чтобы Конгресс принял политическую линию, направленную на развязывание войны с Ираном.

Нетаньяху в роли хозяина США

Существует только одна причина того, что Нетаньяху получил в свое полное распоряжение Конгресс США и может диктовать свою волю этому рабскому колониальному законодательному органу. За последние четверть века агенты Израиля в США, среди которых сионистские политические организации, государственные чиновники, машина пропаганды, медиа-магнаты, миллиардеры и миллионеры, глубоко проникли в законодательную, исполнительную и все прочие центры принятия решений. Невероятное высокомерие Нетаньяху, его «презумпция наглости» (Financial Times, 3/4/15, стр. 6), его готовность диктовать политику в Конгрессе США – все это уходит своими корнями в уже давно подготовленную почву, обеспечивается мощнейшей сионистской конфигурацией власти.

Нетаньяху может с кривой улыбкой глумиться над президентом США потому что, после нескольких десятилетий сионистского проникновения в структуры американского государства, он знает, что он приходит не как внешняя сила, но в качестве лидера и выразителя чаяний мощной внутренней силы.

Его присутствие было воспринято всеми СМИ как важнейшее событие, как главная международная новость. С наполеоновским самомнением он осмелился объявить заранее, что он будет агитировать за войну с позиции главы государства. Он может выступать в качестве наглого диктатора, потому что выборные должностные лица превратились в послушных объектов, полностью подчиненных его агентам и созданной ими структуре власти. Нетаньяху следует политической заповеди своего предшественника Ариэля Шарона, который, в ответ на критику некоторыми израильтянами своего чрезмерного вмешательства в американскую политику, однажды сказал: «Не волнуйтесь. Мы проведем США за нос».

Дело в том, что условия, которые позволили Нетаньяху прийти, чтобы увидеть и победить, не были его заслугой. Его присутствие в Конгрессе США и его способность диктовать свою волю исходят целиком и полностью от власти его сторонников, глубоко укоренившихся в американской структуре политической власти.

В противном случае, кто бы серьезно воспринял его бредовые милитаристские фантазии, его клинические, параноидальные взгляды на иранцев, которые якобы собираются «нанести ядерный удар по Израилю», а затем и по всему миру, не имея при этом не единой ядерной бомбы!

Видное место среди финансовых покровителей Нетаньяху занимает группа видных сионистов, представителей люмпен-буржуазии, миллиардеров, которые давали в долг миллионам заемщиков под грабительские проценты (от 1400% до 4000%), и играли ведущую роль в мошеннических ипотечных кризисах. Среди них Аль Гольдштейн, соучредитель AvantCredit and CashNetUSA, Саша Орлов и Яков Розенберг, основатели Lendup, Даниель Гилберт, основатель QuickenLoans - хищника ипотечного рынка, Рональд Арналл, владелец Ameriquest и другие подобные деятели. Они использовали часть своих неправедных доходов, чтобы облегчить свою совесть, жертвуя миллионы на израильские и американские еврейские проекты. Щедрость по отношению к Израилю обеспечивает этим жуликам своего рода извращенное «отпущение грехов», после которого можно снова со спокойной душой обирать миллионы американцев.

Не нужно большого воображения, дабы представить себе их овации филиппикам Нетаньяху в AIPAC и в Конгрессе. Вовсе не удивительно, что люмпен-буржуазия поддерживает люмпен-премьер-министра.

Самые сильные и умные из сионистской фаланги государственных мужей, профессоров, юристов, экономистов и финансистов создали фальшивую ауру высочайшего авторитета и глубины мысли вокруг этого вульгарного скандалиста из привокзальной пивной.

В этой связи возникает вопрос: почему успешные, процветающие и высокообразованные сионисты с завидным энтузиазмом демонстрируют безусловную лояльность авторитарному иностранному правителю, который публично унижает их Родину?

Почему десять тысяч сионистских деятелей американского происхождения стояли и аплодировали, накануне его выступления в Конгрессе, когда Нетаньяху оглашал свою сумасбродную воинственную политическую программу, встретившись с ними на конференции AIPAC?

Это случилось потому, что они считают, что он является избранным лидером их настоящего Отечества?

Нетаньяху, со всей своей пошлостью и бездарностью, вызывает глубокое и непреходящее обожание в душах его сионистских последователей. Они считают, что они являются сверх людьми, которые не нуждаются в соблюдении правовых норм и международных законов, мешающих их колониальному господству над миллионами палестинцев.

Что еще, кроме этого чувства собственного превосходства, позволяет образованным и процветающим, гуманным и жестоким, в едином порыве приветствовать Нетаньяху, как современного Моисея, пересекающего реку Потомак, избавляющего «евреев» (Нетаньяху-мессия утверждает, что говорит от имени «всех евреев») от смертельной опасности (Иран). Большинство сионистских активистов остаются глухими, немыми и слепыми перед теми, кто критикует и опровергает его инфантильную и гротескную ложь о несуществующих «экзистенциальных угрозах». Хуже того, они будут терроризировать и изничтожать всякого критика, требовать, чтобы его уволили с работы и заткнули ему рот, как они это делали на протяжении последних двух десятилетий. Они считают, что палестинцы, которых Израиль вбомбил в каменный век, являются угрозой Израилю.

Они искренне полагают, что не обладающие ядерным оружием иранцы, стоящие перед сотнями израильских ядерных бомб, являются угрозой для Израиля.

Они верят, что есть одна «правда»: что все меры, выступления и действия, которые усиливают силу и славу Израиля, есть сама добродетель.

Именно эта «правда» мотивирует сотни тысяч «добродетельных» сионистов жертвовать сотни миллионов долларов на то, чтобы купить и/или запугать президентов и депутатов Конгресса, губернаторов и мэров, президентов университетов и преподавателей, полицейских осведомителей и академических головорезов. Сионистская конфигурация власти позволяет таким политическим ничтожествам, как Нетаньяху, помыкать законодательной палатой Конгресса, а также указывать американским гражданам, где и когда им следует воевать их следующую войну.

Именно из-за этой конфигурации власти конгрессмены, мужчины и женщины, аплодируют и скачут, как дрессированные собачки, вверх по команде, после каждого из эмоциональных словоизвержений Нетаньяху.

Широкие слои израильского общества были изрядно впечатлены той легкостью, с которой Нетаньяху удалось унизить президента, а также готовностью Нетаньяху диктовать политику США и жалкой покорностью Конгресса. Но это не удивительно: ведь израильтяне привыкли господствовать над палестинцами, пытать их, держать в подчинении и колонизировать весь народ.

Почему они не должны злорадствовать и раздуваться от гордости, когда Нетаньяху говорит и действует как колониальный наместник в США? В конце концов, их лидер является господином и повелителем так называемой «мировой супердержавы»!

Либералы, левые и прогрессисты любят болтать о том, что «наглый интервенционализм» Нетаньяху может иметь неприятные последствия; что он может испортить отношения с США; что это ослабляет и подрывает американо-израильские отношения и позволит Ирану обеспечить безопасное хранение ядерного оружия. Либеральные сионисты утверждают, что речь Нетаньяху ослабит поддержку Израиля среди демократической фракции в Конгрессе. Либеральные сионисты утверждают, что речь Нетаньяху ослабит поддержку Израиля в США (не дай Бог!).

Эти причитания бессмысленны; они есть лживые измышления умов, которые ничего не понимают в электроэнергии, особенно в постоянной силе тока и напряжении конфигурации сионистского питания.

Даже беглый взгляд на те события и факты, которые предшествовали, сопровождали и последовали за выступлением Нетаньяху перед Конгрессом, демонстрирует прямо противоположное.

Сразу же после вмешательства Нетаньяху, лидеры Конгресса перешли к быстрому изменению законодательства, чтобы усилить анти-иранские санкции, наложить вето на любое соглашение. Республиканское большинство и более половины демократов решили поддержать иностранного «вице-короля» в вопросах войны и мира.

Что касается «ущерба» отношениям с режимом Обамы, то администрация в лице госсекретаря Джона Керри наложила вето на резолюцию Комиссии ООН по правам человека, осуждающую дикие военные преступления Израиля против палестинцев ... Посол Обамы в ООН Саманта Пауэр по обыкновению ползала на животе перед Израилем на конференции AIPAC после обличительной речи Нетаньяху. Американо-иранские «переговоры» в Швейцарии все чаще затрагивают ровно те вопросы, которые требовал Нетаньяху. Госсекретарь США Керри настаивал на продолжении навязчивых проверок на иранских ядерных и военных объектах; сохранении большей части санкций в течение десятилетия; устранении наиболее обогащенного урана ... Одним словом на мерах, обезоруживающих Иран, увеличивающих его уязвимость к израильской ядерной атаке, без каких-либо адекватных средств сдерживания или возмездия!

Официально Иран ведет переговоры с Керри в формате 5 плюс 1, но повестка дня и требования устанавливаются хриплым голосом Нетаньяху, диктуются его влиятельным незримым присутствием.

Другими словами, есть достаточно доказательств того, что наглое вмешательство Нетаньяху не нанесло абсолютно никакого «вреда» американо-израильским отношениям. Наоборот, власть Израиля над США только усилилась. Израиль демонстрирует всему миру, что он может диктовать и будет диктовать США их внешнюю политику и унижать их президента с полной безнаказанностью.

Нетаньяху далек от остракизма. Он крепко стоит на глобальной платформе, с которой извергает свои бешеные шовинистические филиппики против мира и переговоров о нем. Его речь, ее содержание и стиль, заняли первые страницы газет и лучшее время в теленовостях. Его подстрекательская демагогия прекрасно резонировала с передовицами “Wall Street Journal”, “Washington Post” и “US News and World Report”.

Политическая линия Нетаньяху вдохновила десять тысяч ультра-сионистов из AIPAC штурмовать Капитолий и потребовать от членов Конгресса действовать согласно его указаниям. Ни одного возражающего голоса не раздалось из уст президентов 52-х крупных американских еврейских организаций, в первую очередь лояльных израильским интересам.

Слабые голоса против от нескольких десятков евреев на Капитолийском холме, и за пределами конференц-зала AIPAC, не были услышаны в Конгрессе или среди подавляющего большинства лидеров еврейских общин или в средствах массовой информации.

В отличие от причитаний о том, что Нетаньяху «ослабил» Израиль, факты показывают, что он укрепил свою «руководящую роль» среди миллиардеров, которые покупают лидеров Конгресса. Он показал, что американские чиновники, даже те из них, кого он оскорбляет, будут и впредь поддерживать израильские военные преступления и защищать их на международных форумах; потчевать Израиль $ 3 млрд. в год в виде военной помощи для повышения его военного превосходства на Ближнем Востоке; и включать израильские требования в любые стратегические переговоры со странами «исламского мира», как Иран, даже если это подрывает основу любого соглашения.

Оригинал находится на: http://mycatbirdseat.com/2015/03/90536the-power-of-israel-over-the-united-states/