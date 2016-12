Владимир Биленкин

Дирлевангеры украинского национализма, или Как газета Гардиан впросак попала

Питер Ли в журнале «Каунтерпанч» пишет, что попытка британской Гардиан приукрасить фашистскую хунту в Киеве "налетом либерального феминизма" окончилась конфузом, наглядно показав нацистские корни идейного авангарда киевской хунты, а также, добавлю, их не столь отдаленное родство с западным либерализмом, чьим рупором эта газета служит уже почти 200 лет.

В номере Гардиан от 5 марта был опубликован очерк «Эти женщины сражаются на передовой в Украине». Как гласит подзаголовок, речь шла о шести женщинах-добровольцах ВСУ, которые "воюют против про-российских сепаратистов и рассказывают о своем решении сражаться за свою страну и надеждах на мирную жизнь после войны". Одна одна из героинь статьи с позывным Анаконда раньше работала медсестрой в киевском госпитале, где вид раненых солдат украинской армии заставил ее пойти на фронт. Поначалу, ее часть находилась в районе Дебальцево, но потом эта "девятнадцатилетняя девушка с детским лицом" перевелась в добровольческий батальон «Айдар», "где служили ее друзья". Единственная проблема Анаконды на фронте, сочувственно вздыхает газета, это как переодеваться в мужском коллективе. Что, признаем, не удивительно, учитывая масштаб изнасилований со стороны этого и других батальонов украинских националистов. Казалось бы, что могло быть невинее и безопаснее, этого материальчика. В самый раз для английских домохозяек, озабоченных наглой агрессией "этих чертовых русских" против маленькой мирной Украйны. И вот с такой безообидной темой получился очень неприятный прокол после того, как один наблюдательный читатель Гардиан, увидев фотографию Анаконды, заметил,что у замечательной девушки и ее друзей из «Айдара» есть еще одна проблема кроме той, как найти комнатку переодеться. И у Гардиан вместе с ними... Угораздило же редактора статьи пропустить фото Анаконды с детским лицом! И как назло, когда "эти чертовы русские" день и ночь вопят об украинском "нацизме"!

Дело в том, что на кабине микроавтобуса, на фоне которого позирует Анаконда, читатель заметил два нацистских символа: число 1488 и две скрещенные гранаты-"бутылки". О чем он незамедлительно сообщил в комментах под статьей. Также незамедлительно Гардиан удалила его и все последующие комментарии, указывающие на нацистский характер Анаконды и ее батальона как "несоответствующие стандартам газеты". Отмечу, что по моим наблюдениям, вскоре после путча в Киеве многие англо-американские СМИ забанили употребление слова ''нацизм" в комментах. Затем, подумав день-другой, видимо во избежание скандала редакция Гардиан поместила такую надпись по фотографией Анаконды.

«Анаконда стоит возле микроавтобуса с нео-нацистским символом 1488. Эта добровольческая бригада известна своими связями с ультра-правыми».

Как поясняет Питер Ли, 1488 это кодовый лозунг у неонацистов и белых расистов, вероятно, идущий от писаний американского неонациста Дэвида Лэйна, а именно от одной из его 88 "заповедей": «We must secure the existence of our people and a future for White children» (в переводе с английского, «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей»). В английском оригинале эта фраза имеет 14 слов. А число 88 - в латинском алфавите числовое значение начальных букв нацистского приветствия «Heil Hitler».

Эмблема 36-й гренадерской дивизии Ваффен СС Дирлевангер — две скрещенные ручные гранаты-«бутылки».

Что касается знака скрещенных гранат, то Ли неправильно называет его одним из символов украинской дивизии СС «Галичина». Этот знак был утвержден Гиммлером для отличия гренадерской дивизии Ваффен СС «Дирлевангер», или «Доктор Дирлевангер» по имени ее командира Оскара Дирлевангера. Могут спросить, какая разница? «Галичина», "Дирлевангер", «Тотенкопф», «Викинг» - все они одним миром мазаны. Это, конечно, так. Но популярность именно Дирлевангера и его эссэсовцев среди самых отмороженных батальонов украинских националистов это своего рода маркер тех сил, с которыми Новая и Старая Россия имеют дело.

Оскар Дирлевангер.

Начав в 1940 с небольшого отряда осужденных за браконьерство заключенных, Дирлевангер, сам сидевший за растление малолетней и другие преступления, к 1943 довел силы своей части до зондер-полка СС, а затем и бригады, сделал себя незаменимым для самых грязных операций на Восточном фронте: анти-партизанской борьбы и карательных акций против гражданского населения. Многие белорусские деревни погибли от их рук. Особый восторг у Гиммлера вызвало участие бригады Дирлевангера в подавлении Варшавского восстания. После этого он приказал сформировать из бригады дивизию - 36 Гренадерскую Ваффен СС. Правда, времени для этого уже не оставалось.

Гражданские лица, убитые войсками СС «Дирлевангер» в ходе подавления Варшавского восстания. Август 1944 г.

На всех этапах воинство Дирлевангера формировалось из заключенных немецких тюрем, а также из "восточных добровольцев" и советских военнопленных - в основном это были украинцы и русские. Они и вели себя как уголовники. Изнасилования, убийства, пытки, грабежи, мародерство - все самые тяжелые военные и гражданские преступления, совершенные с особым садизмом, - были нормой для этой поистине адской бригады. Даже эсэсовцы относились к ним со страхом и брезгливостью, и только зверские методы бандеровцев УНА могли поспорить с ними. Если у ада есть еще свой особый внутренний ад, им была бригада Дирлевангера. Именно уголовное происхождение его эссэсовцев связывает ее с неонацистским и необандеровским ядром батальонов украинских националистов, буквально нашпигованных уголовными и полу-уголовными элементами, чьи зверства в Новороссии стали широко известны во всем мире.

Есть признаки, что культ бригады Дирлевангера распространяется по всей натовской Восточной Европе, где карательные операции бригады в Польше, СССР, Венгрии и Словакии заслужили ей страшную славу и бесславный конец. Костяком Сопротивления и партизанской борьбы были, как правило, коммунисты и другие левые, а после разгрома СССР к власти там пришли наиболее отъявленные русофобы и антикоммунисты как из старых довоенных элит, так и бывших коммунистических. Поэтому неслучайно, что именно наследие «Дирлевангера» так привлекает современных восточно-европейских неонацистов. Ведь в их идеологии, как и в идеологии их либеральных и неолиберальных покровителей, русофобия неразрывно связана с антикоммунизмом. Это тот синтез, который с таким успехом использовал Третий Рейх в организации всеевропейского крестового похода против СССР. В этом отношении показателен скандальный эпизод с чешским контингентом НАТО в Афганистане, где служили два офицеры, носившие шлемы с эсэсовской символикой. На фотографии oдин из шлемов украшают скрещенные гранаты «Дирлевангера».

На каске Хинека Матонохи был замечен символ 9-й бронетанковой дивизии SS Хохенштафен, на каске у его коллеги Яна Чермака была символика бригады SS Дирлевангер – одного из наиболее печально известных эсэсовских подразделений периода Второй мировой войны.

По свидетельству сослуживцев чешских нео-нацистов, командование чешским контингентом НАТО отличалось терпимостью к выражению нацистских симпатий своих офицеров, считавшихся лучшими и награжденных медалями. Скандал быстро замяли, уволив обоих офицеров из армии. Но очевидно, что это была лишь верхушка нео-нацистского айсберга, существующего в НАТО и в первую очередь в его структурах, имеющих отношение к сверхсекретной организации Гладио, созданной в начале Холодной войны для тайной борьбы с коммунистами, левыми и рабочим движением. Так, на волне чешского скандала власти были вынуждены уволить еще одного военного неонациста, Лукаша Седлачека, который тренировал членов фашистской организации White Justice ("Белая справедливость"), идеологически примыкающей к течению Дэвида Лейна "1488". Седлачек организовал четыре тренировочных лагеря, где учил членов ультраправых организаций рукопашному бою, методам диверсии и ведения партизанской войны.

Можно с уверенностью предполагать, что под чутким руководством секретных служб НАТО украинские неонацисты действуют в тесной связи как с восточно-европейскими, так и более западными дирлевангерами. Сегодня немало из них принимает участие в геноциде жителей Новороссии в составе националистических батальонов плечом к плечу с их украинскими камарадами. Внизу на фото, в майках с эмблемой «Дирлевангера» позируют молодые ублюдки из т. н. «Мизантропической дивизии», одной из неонацистских организаций Украины. Наряду с другими неонацистскими группами Правого сектора, необандеровцами и просто уголовниками, эти молодчики формируют "дирлевангеровское" ядро вооруженного украинского национализма.

Эта зарисовка неонацистского интернационала, который сегодня на Украине пытается взять реванш за 1945 год, была бы неполной без дирлевангеров страны-кукловода адского интернационала. Глубинное родство с идеалам и планами нацистов Третьего Рейха, их пан-европейских и украинских последышей разделяют и североамериканские боссы последних. Бок о бок с чешскими нацистами в Афганистане хозяйничали и вот эти морпехи-"эсэсовцы" США.

Подразделение снайперов корпуса морской пехоты США в Афганистане. СС США forever!

Конечно, мы, обычные люди, редко имеем возможность увидеть публичные знаки неонацистского ядра западного ультраимпериализма. Западная цензура прикрывает их толстым слоем лицемерной официозной политкорректности. Кроме того, исключительно сильные позиции сионизма в ультраимпериалистическом союзе в какой-то степени заставляют неонацизм маскироваться, но не более того. Никакая риторика, никакая игра китайских теней западной пропаганды не может скрыть главные, простые истины о сущности исторической природы современного Запада и его нового похода на Восток, их генетического родства с Третьим Рейхом и его Drang nach Osten. Как и тогда, на его знаменах начертано: Русофобия и Антикоммунизм. Как и тогда, его целью является "жизненное пространство" -- Россия.

Судьба Дирлевангера и его дивизии была заслуженной. Об этом постаралась Красная Армия. Взяв в плен всю дивизию в составе около четырех тысяч бойцов, по свидетельству некоторых источников, красноармейцы расстреляли их всех из пулеметов. Самого "доктора" Дирлевангера, к тому времени бывшего на побывке из-за ранения, польские солдаты забили насмерть в тюрьме. Не менее суровой должна стать и судьба нацистского цвета современного украинского национализма.

