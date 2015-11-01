Асад Абу-Халил

Тезисы о парижской бойне

1) ИГИЛ пошел в наступление: в течение десяти дней они сбили российский гражданский авиалайнер, зверски убили шиитов-хазарейцев в Афганистане, разбомбили южные пригороды Бейрута, и теперь вот Париж.

2) Западные правительства, США и Франция, в частности, наряду с их союзниками Саудовской Аравией, Катаром и Турцией, несут прямую ответственность за рост и расширение ИГИЛ из-за их политики в Сирии. Они взращивали и лелеяли ИГИЛ, а также братские ему террористические организации.

3) Невозможно остановить угрозу ИГИЛ и Аль-Каиды, как организаций, не затрагивая их источника в Саудовской Аравии, которая является официальным штабом террористической интерпретации ислама в версии Ибн Теймийа.

4) Ибн Теймийа - это мыслитель-богослов, который вдохновлял террористов и направлял их поступки и мысли на то, чтобы убивать во имя ислама.

5) Западные правительства и СМИ довольно цинично молчат о жертвах терроризма, если гражданских жертв ИГИЛ удается классифицировать как «врагов». Западные правительства и СМИ (посмотрите на их сообщения в течение последних примерно 4 лет из Сирии) последовательно игнорируют и даже приветствуют конфессиональную резню сирийских и ливанских граждан, если эту резню совершают противники сирийского режима.

6) Подобно тому, как и ИГИЛ и Аль-Каида принесли терроризм в сердце Запада, западные правительства также экспортируют смерть и разрушение на Ближний Восток и в Северную Африку: в Ливию, в Египет и Судан, в Сомали и Сирию, в Ирак, в Пакистан, в Афганистан. Терроризм был принесен в эти страны руками ИГИЛ и Аль-Каиды, а также бомбами, ракетами и беспилотниками западных правительств.

7) Все арабы сегодня видят, как боевики ИГИЛ и Аль-Каиды разъезжают по всему миру, занимаясь терроризмом, при этом обходя стороной Израиль и его интересы. Отношения между израильским сионистским оккупационным режимом и фронтом Аль-Нусра, официальным филиалом Аль-Каиды в Сирии, не являются секретом.

8) ИГИЛ не может быть побежден ударами с воздуха до тех пор, пока западные правительства и их союзники из монархий залива и Турции не прекратят прямо или косвенно поддерживать ИГИЛ на земле.

9) Так же, как западные державы создали и лелеяли предшественника Аль-Каиды в Афганистане, чтобы победить коммунистический режим, они создали и взрастили коктейль из самых страшных на Ближнем Востоке террористов в Сирии, в надежде на то, что те помогут им свергнуть сирийский режим.

10) История терроризма ИГИЛ началась не только с вторжения в Ирак и его последствий в 2003 году, но также с создания огромного рассадника исламистского терроризма в Ливии. Ливия была самым большим подарком для джихадистского терроризма после падения режима талибов.

11) США, Франция и их союзники из монархий Залива последовательно создавали культуру терроризма в регионе. Они создали пристанище террористов в Сирии во имя борьбы за "демократию и секуляризм" - на идиотском языке Джона Керри - и делают сомнительные различия между террористами в Сирии путем заключения союза с фронтом Аль-Нусра и его филиалами.

12) Миф о т.н. "умеренных сирийских повстанцах" должен быть безоговорочно отброшен. Остатки "Свободной сирийской армии" - это, как правило, ИГИЛ в становлении.

13) Западные корреспонденты в Бейруте, освещающие войну в Сирии, почти все виновны в дезинформации своих читателей и руководителей. Они не обращали внимания и оправдывали терроризм и военные преступления сирийских повстанцев в Сирии и Ливане, потому что эти преступления вписываются в их борьбу против сирийского режима.

14) Западные правозащитные организации также виновны в создании культуры терроризма своей фиктивной правозащитной риторикой, которая принижала и даже оправдывала военные преступления сирийских повстанцев (см. последний доклад по правам человека от HRW о размещении алавитских женщин в клетках).

15) Французская политика при социалистическом правительстве даже повысила отношения с Саудовской Аравией и Катаром - двумя режимами, которые больше, чем кто либо иной, спонсирует и финансирует вооружение самых опасных террористов в Сирии.

16) Настало время западным правительствам отказаться от своей политики и войн в Сирии. Не следует пытаться сохранить сирийский режим (как хотели бы Иран и Россия). Главное - это исключить из будущего Сирии военных преступников с обеих сторон.

17) Я не люблю Башара Аль-Асада, и я хотел свержения этого режима с тех пор, как в 1976 году его армия вторглась в Ливан и разбила мои мечты о прогрессивной лево-социалистической революции в Ливане. Но кто теперь не согласится с предупреждениями Башара, которые он делал три года назад, что террористы, которым европейцы помогают, в один прекрасный день нанесут удар в самом сердце Европы? Сторонники режима Асада сегодня все чаще повторяют эти слова.

18) СМИ Саудовской Аравии и Катара (Аль-Джазира и Аль-Арабия в частности, но и другие) создали культуру терроризма, в которой преступления против гражданского населения, если среди него окажутся шииты или алавиты, христиане или сунниты, сторонники сирийского режима, полностью оправданы. Только вчера, после бомбежки южных пригородов Бейрута, СМИ Саудовской Аравии и Катара всячески оправдывали эти преступления и восхваляли террористов, совершивших их. Эта культура терроризма несет ответственность за создание климата, в котором стали возможны массовые убийства в Париже.

19) Западные правительства не могут сидеть на двух стульях: они не могут продолжать поддерживать режимы монархий Залива, вооружая их, и одновременно заявлять, что они хотят бороться с терроризмом.

20) Западные правительства и СМИ несут ответственность за свою постоянную ложь и лицемерие: они молчат о ежедневных преступлениях против палестинского гражданского населения, совершаемых ключевым союзником Запада, террористическим государством Израиль.

21)Арабы, мусульмане и граждане западных стран не смогут достичь общего понимания в отношении борьбы с терроризмом, пока западные правительства и арабские режимы продолжают лишь избирательно осуждать терроризм.

22) Западная поддержка диктатур в арабском мире во многом ответственна за создание ИГИЛ и других террористических группировок.

23) Террористические группировки на Ближнем Востоке использовались и используются местными режимами, западными державами и Израилем для своих целей в течение многих десятилетий.

24) Вторжение в Ирак 2003 года оказалось тем, о чем тогда предупреждал Жак Ширак: вскрытием опаснейшего ящика Пандоры.

25) Обама ни в чем не отошел от опасной политики Буша, и его расширение войн на Ближнем Востоке привело к росту ИГИЛ.

26) Ислам арабских режимов является опасным и консервативным исламом. Он не может быть изменен военными интервенциями западных держав, но он может быть изменен народами региона, если они смогут свободно выбирать и свободно мыслить. Однако ни Запад, ни арабские режимы не хотят, чтобы арабы свободно избирали и мыслили.

27) Необходимо признать саудовское ваххабитское учение в качестве официальной доктрины джихадистского терроризма. Ваххабизм - это не конфессия, ваххабизм - это школа фанатичной террористической идеологии и практики.

28) Как западные державы борются с ИГИЛ? Они по-дурацки полагаются на шутовского короля Иордании и на режим ОАЭ, приглашая их участвовать в продвижении доброго, гуманистического ислама в социальных медиа. Идиоты в Вашингтоне, которые думают, что эти комичные царьки имеют хоть какой-то авторитет среди молодых мусульман, должны срочно пройти проверку на умственную полноценность.

29) Западные политики и западные СМИ тотально лицемерны: они по-прежнему поддерживают и прикрывают военные преступления ИГИЛ и Аль-Нусры в Сирии, если жертвы этих преступлений проживают в районах, котролируемых сирийским режимом.

30)Должен быть положен категорический и безусловный конец внешней поддержке всех сирийских повстанцев и сирийского режима всеми сторонами.

31)И наконец: Почему СМИ подают все эти массовые убийства под рубрикой Ислам-против-Запада, когда среди пострадавших в Париже, скорее всего, немало мусульман, и когда ИГИЛовцы на Ближнем Востоке убивают куда больше мусульман, чем немусульман, несмотря на то, что Конгресс США желает видеть в качестве жертв только евреев и христиан, но никак не мусульман?

Оригинал находится на: http://angryarab.blogspot.ru/2015/11/some-observations-about-carnage-in-paris.html